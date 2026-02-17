GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Yeni Sanayi Sitesi 3. Etap Kura Çekimi: 568 dükkanın hak sahibi belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya Yeni Sanayi Sitesi 3. Etap Kura Çekimi: 568 dükkanın hak sahibi belli oldu

Konya'da sanayi esnafı ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir gün yaşanıyor. Yeni Sanayi Sitesi 3. etap kura çekimiyle 568 dükkanın hak sahipleri belirlenirken, aynı törende 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 15 bin 200 konutun sonuçları da açıklandı.

YENİ SANAYİ SİTESİ'NDE 3. ETAP KURA HEYECANI

Konya'da Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitesi'nin 3. etap kura çekimi bugün yapıldı. Bu etapta tamamlanan 568 modern dükkanın hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belli oldu.

KURA TÖRENİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ'NDE

Kura çekimi Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlendi.Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Programda hem sanayi dükkanları hem de sosyal konutlar için kura süreci eş zamanlı olarak yürütüldü.

15 BİN 200 SOSYAL KONUTUN HAK SAHİPLERİ AÇIKLANIYOR

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya genelinde 15 bin 200 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirleniyor. Konutlara toplam 158 bin 761 başvuru yapıldığı bildirildi.

SONUÇLAR TOKİ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar isim listelerine TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Böylece hem sanayi esnafı hem de konut başvurusunda bulunan vatandaşlar hak sahipliği durumlarını online olarak sorgulayabilecek.

SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

(Meltem Aslan)

