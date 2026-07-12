Konya’yı kuşbakışı izlemek isteyenler buraya akın ediyor! Başkan Altay herkesi davet etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş bölgesindeki palye düzenlemeleri kapsamında şehre kazandırılan Palye Kafe’de Konyalılarla buluştu. Başkan Altay, “Akyokuş’tan Konya manzarasını seyretmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Palye Kafe’ye bekliyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyokuş Palye düzenlemeleri kapsamında hizmete alınan Palye Kafe Konyalılardan yoğun ilgi görüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş Palye Kafe'yi akşam saatlerinde ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Konya manzarası eşliğinde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Altay, "Konya'mızın en güzel manzaralarından birine sahip Akyokuş'ta hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Palye Kafe, ailelerin huzur içerisinde vakit geçirebileceği, şehrimizi kuşbakışı izleyebileceği çok özel bir mekan oldu. Akyokuş'tan Konya manzarasını seyretmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Palye Kafe'ye bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar da Akyokuş'a kazandırılan Palye Kafe'den duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehre değer katan bu yatırım dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti.
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