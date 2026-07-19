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Konya’yı yasa boğan tekne faciası! Anne ve baba hayatını kaybetti! 1 kişi kayıp

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Konya’yı yasa boğan tekne faciası! Anne ve baba hayatını kaybetti! 1 kişi kayıp
Samsun’un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde meydana geldi. Costal Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve Rabia Çöpoğlu'nun kardeşi Rana Dursin (22), Konya'dan ziyarete gelen anne ve babaları Mehmet Dursin (51) ile Zübeyde Dursin (42) ve dayıları Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik, deniz polisi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kadir Çöpoğlu, eşi Rabia Çöpoğlu ile Rana Dursin denizden sağ olarak kurtarıldı. Mehmet Dursin, eşi Zübeyde Dursin ve Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin ise denizde kayboldu. Kayıp 3 kişi için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mehmet Dursin ile Zübeyde Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekrem Dursin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Hayatını kaybeden Mehmet ve Zübeyde Dursin çiftinin Konya'dan Samsun'da yaşayan kızlarını ziyarete geldikleri, Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin'in de aileyle birlikte gezi amacıyla tekneye bindiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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