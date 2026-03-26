Konya Yolu’nda başıboş köpek sorunu zincirleme kazaya sebep oldu!

Konya Yolu’nda başıboş köpek sorunu zincirleme kazaya sebep oldu!
Konya yolu üzerindeki Gökkuşağı Mahallesi’nde başıboş sokak köpekleri, gündem oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Konya yolu üzerinde yola çıkan başıboş bir sokak köpeği, zincirleme kazaya sebep oldu.

Olay, Konya yolu üzerindeki Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola aniden çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için araç sürücülerinin manevra yapması sonucu birden fazla araç birbirine girdi ve zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, başıboş sokak köpeği yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

