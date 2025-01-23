Konya yolunda 150 metre arayla art arda 2 farklı kaza! 5 kişi hastanelik oldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 150 metre arayla art arda meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kazalar, Beydiğin Mahallesi yeni Antalya-Konya D-687 kara yolundaki Demirkapı Tüneli girişinde yaşandı.
Konya yönüne giden Hüseyin Ö.'nün kullandığı 32 ADD 851 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyreden Hakkı Sedat O.'nun kullandığı 42 SZ 660 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobildeki Nurhan O., Ayşe Zişan O. ve Tevfik Efdal O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Aynı noktada 150 metre arayla meydana gelen bir diğer kazada ise İbrahim Y.'nin kullandığı 42 YT 123 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tünel girişindeki beton duvara çarptı.
Hurdaya dönen aracın sürücüsü İbrahim Y. ve araçtaki Ali K. yaralandı.
112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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