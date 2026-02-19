Konya yolunda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Anne ve baba öldü, kız çocukları yaralandı
- Güncelleme Tarihi:
Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı.
Kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.
Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Anne ve baba olay yerinde feci şekilde can verdi!
Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”