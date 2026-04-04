Konya yolunda TIR ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kaza, Beydiğin Mahallesi Antalya- Konya yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Antalya yönüne giden Ahmet Ü. idaresindeki 58 AH 942 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bülent Ş. yönetimindeki 42 YP 880 plakalı TIR çarpıştı.
Savrulan otomobildeki sürücü Ahmet Ü. ve Sıddıka Ü. sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: DHA