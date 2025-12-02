“Konya Yöresel Yemek Yarışması’’na başvurular başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde Konya merkez ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek “Konya Yöresel Yemek Yarışması”na kayıtlar başladı. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ocak 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Konya merkez ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek yarışma, "Konya'nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenleniyor.
Yarışmada, Konya mutfağının zengin ve özgün lezzetlerinin ortaya koyulması, yerel halkın mutfaktaki becerilerini ve ustalıklarını sergilemesine fırsat verilmesi amaçlanıyor.
Ev hanımlarının ve yemek meraklılarının el lezzetinin önemini göstererek kendilerini ifade etmelerine de imkân sağlanacak yarışmada, Konya Mutfağı'nın kültürel mirası tanıtılarak, yerel yetkinlikleri ön plana çıkarılacak.
Konya Yöresel Yemek Yarışması'na ilçelerden yapılacak başvurular, konya.bel.tr internet web sitesi üzerinden online alınacak.
Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ocak 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Daha sonra başvurular, kurulacak olan komisyon ile tarifler ve reçeteler üzerinden değerlendirilecek.
Ön elemede teknik yeterlilik ve yöresel yemek uygunluğu kriterleri esas alınacak. Ön değerlendirme sonucunda 20 yarışmacı yarışmaya katılmaya hak kazanacak ve web sitesi üzerinden liste olarak yayınlanacak.
