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Konyalı usta 300 derecelik fırına aldırış etmiyor! 12 saat boyunca mesleğini sürdürüyor

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Konyalı usta 300 derecelik fırına aldırış etmiyor! 12 saat boyunca mesleğini sürdürüyor
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 36 yıldır kebapçılık yapan 48 yaşındaki Konyalı Bahattin Bayık, 300 dereceyi bulan fırın sıcaklığının karşısında yaz ayının kavurucu sıcaklarına aldırış etmeden mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

Sivrihisar bölgesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Konyalı kebap ustası Bahattin Bayık, mesleğini icra ederken yaklaşık 300 derece sıcaklığa ulaşan fırının başında günde 10-12 saat mesai harcadıklarını belirtti. Bayık, zorlu çalışma şartlarına zamanla alıştıklarını belirtirken, müşterilerin artık ticari amaçla yapılan işler ile kaliteli malzemeyi anında ayırt edebildiğini vurguladı.

"Günde 10-12 saat 300 derece fırın karşısındayız"

Mesleğe yıllarını verdiğini ve yaz sezonunun zorluklarına göğüs gerdiklerini ifade eden Bahattin Bayık, "1990'dan beri Sivrihisar bölgesindeyim. 2005 yılında da burada esnaflık hayatına başladık. Toplamda 36 yıllık mesleğim. Kendimizi zaten her yıl bu yoğun yaz sezonuna göre ayarlıyoruz. Evet, fırın önü çok sıcak oluyor ama alıştık artık yani, mesleğimiz bu olduğu için pek sıkıntı olmuyor. Fırınımızın sıcaklığı 300 derece civarında ve ortalama 10-12 saat arası bu sıcağın karşısında kalıyoruz. Yeni başlayan bir adam için gerçekten çok zor bir süreç ama yıllar geçtikçe artık bu durum normalleşiyor. Şu anda mutfağımızda çalışan, bizimle birlikte bu emeği veren 12 kişilik bir mutfak elemanı kadromuz var" şeklinde konuştu.

"İnsanlar artık etten anlıyor, gramajı ayırt ediyor"

Günümüzde tüketicilerin lezzet ve kalite konusunda eskisinden çok daha seçici olduğunu belirten usta kebapçı Bayık, esnaflıkta dürüstlüğün önemine değinerek şunları söyledi:
"İnsanlar artık ne yediğini çok iyi biliyor. Bundan 15-20 sene önce olsaydı tamam; tabiri caizse önüne ne versen yer misali bir durum vardı ama şu anda öyle değil. İnsanlar etten anlıyor, yapılan işten anlıyor. Malzemenin düzgün, kaliteli bir malzemeden mi yapıldığını yoksa sadece ticari amaçlı mı üretildiğini insanlar artık çok rahat anlıyor ve bunu ayırt ediyor. Mesela 120 gramdan da bir porsiyon kebap saplanılır, 200 gramdan da saplanılır. Yani sen dışarıdan baktığında 'bir porsiyon' diyorsun ama bunun gramajı nedir. Vatandaş artık bunu sorguluyor ve hakkını arıyor"

Kaynak: İHA

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