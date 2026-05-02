Konyalılar dikkat! Ulaşımda maraton düzenlemesi: Hangi yollar kapalı? Otobüs ve tramvay hatlarında yeni güzergahlar neler?

Konya'da 5. Uluslararası Yarı Maratonu'nun düzenlenecek olması nedeniyle şehir genelinde bazı yollar, 03 Mayıs 2026 Pazar günü saat 07.00'den itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Kapanmalar süresince çok sayıda otobüs hattında geçici güzergâh değişiklikleri uygulanacak.

Birçok hat kısa güzergâhta çalışacak

Maraton süresince özellikle şehir merkezinden geçen hatların büyük bölümü, normal rotalarını tamamlayamayacak. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 75, 76, 84 ve 127 numaralı hatlar Larende Caddesi (Millet Bahçesi) noktasında son bulacak.

4 ve 74 numaralı hatlar ise Yeni Meram, Necmettin Erbakan ve Eski Meram Caddeleri üzerinden yine Larende Caddesi'nde dönüş yapacak.

16'dan 125'e kadar uzanan geniş bir hat grubu (16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 79, 83, 87, 90, 91, 93, 106, 124, 125) Piri Esat ve Topraklık Caddesi kesişiminde seferlerini sonlandıracak.

Eski Garaj ve çevresi önemli aktarma noktası olacak

Bazı hatlar için Eski Garaj bölgesi geçici merkez haline gelecek:

50 numaralı hat Eski Garaj'da son bulacak. 8 ve 15 numaralı hatlar Eski Garaj üzerinden Larende hattını takip edecek. 38 numaralı hat ise Selçuklu YHT Gar'a kadar uzatılan alternatif bir güzergâh kullanacak.

Nalçacı ve Vatan Caddesi çevresinde yoğun düzenleme

Şehir içi ulaşımın önemli akslarından biri olan Nalçacı ve Vatan Caddesi hattında da değişiklikler var:

45, 47, 53, 55, 63, 64, 66, 69, 86 ve 99 numaralı hatlar İhsaniye Kavşağı'nda son bulacak. 1, 2, 56, 67, 70 ve 110 numaralı hatlar ise bu bölgeden dönüş yapacak şekilde çalışacak. 48 ve 68 numaralı hatlar Metehan Sokak'ta seferlerini tamamlayacak.

Bazı hatlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi

65 numaralı hat, Larende ve Furgan Dede Caddesi üzerinden Adliye istikametine yönlendirilecek. 25 numaralı hat Piri Esat Caddesi üzerinden kendi güzergâhına bağlanacak. 52 numaralı hat ise geniş bir ring hattı şeklinde hizmet verecek.

Tramvay seferlerinde de kısıtlama var

Adliye tramvay hattında sefer yapılmayacak. Kampüs hattı, Haciveyiszade Camii (Belediye İstasyonu) durağında son bulacak ve Alaaddin Bulvarı'na girmeyecek.

Bazı hatlar geçici olarak durdurulacak

128 numaralı hat, maraton sona erene kadar hizmet vermeyecek ve yarış sonrası tekrar çalışmaya başlayacak. Merkez mahalle hatları ise Eski Garaj hareket merkezinin belirlediği alternatif güzergâhlarda hizmet verecek.

Ulaşım ne zaman normale dönecek?

Yarışların tamamlanmasının ardından maraton parkurlarının yeniden araç ve yaya trafiğine açılmasıyla birlikte, tüm otobüs ve tramvay hatları kademeli olarak normal güzergâhlarına dönecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yola çıkmadan önce hat bilgilerini kontrol etmeleri ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

(Cumali Özer)