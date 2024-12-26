GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Kulu’da İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı

Kulu’da İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde ’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’ yapıldı.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen yarışma öncesi konuşan Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

İlçedeki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Yarışmada, ilkokullarda Cumhuriyet İlkokulu, ortaokullarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olurken, dereceye giren ve katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

  • #Konya #Kulu #güzel okuma yarışması

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER