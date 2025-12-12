Kulu’da muhtarlar toplantısı ve 2026 yılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti muhtar üye seçimi

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat Başkanlığında Mahalle muhtarlarım katılımlarıyla 2025 yılı Muhtarlar Toplantısı ve 2026 yılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti muhtar seçimi gerçekleştirildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enes Dinler ile mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu ve gayretlerinden ötürü Kaymakam Canpolat tarafından Muhtarlara teşekkür edildi.
(Ali Asım Erdem)