Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda Ömer Dağ güven tazeledi
Kulu Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi.
İki adayın yarıştığı genel kurulda esnaf sandık başına gitti. Yapılan seçimde mevcut başkan Ömer Dağ yeniden başkan seçildi.
Kulu ilçesinde Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Fikri Kurt üstlendi.
İki aday için sandığa gidildi
Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ömer Dağ ve Mehmet Demirkıran aday oldu. Adaylar kürsüye çıkarak esnafa yönelik kısa konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi ve üyeler sandık başına gitti.
Yeni başkan Ömer Dağ yeniden başkan oldu
Yapılan seçimde kullanılan oyların 170 oy alan mevcut başkan Ömer Dağ yeniden başkan seçildi. Diğer aday Mehmet Demirkıran ise 32 oy aldı.
Seçimde 204 oy kullanılırken 2 oy ise geçersiz sayıldı.
