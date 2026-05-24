Kurban Bayramı’nda Konya’da hava nasıl, yağış var mı? Kurban Bayramı Konya hava durumu

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Konya genelinde Kurban Bayramı boyunca gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Merkez dahil 31 ilçede yağışlı havanın bayram süresince aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BAYRAMA SAĞANAK YAĞIŞLA GİRİLİYOR
Haftaya gökgürültülü sağanak yağışla başlayan Konya'da, 27 Mayıs Çarşamba günü yani Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yağış etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava sıcaklıkları 18 ila 23 derece arasında değişecek.
31 İLÇE İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji raporunda Konya merkez ile birlikte 31 ilçede gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetini artırabileceği ifade edilirken, vatandaşların ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Tahminlere göre sağanak yağışlı hava Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Kent genelinde bulutlu ve yağışlı havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
DÖRDÜNCÜ GÜNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji değerlendirmelerine göre bayramın dördüncü gününde de sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Yer yer kuvvetlenebilecek yağışlarla birlikte vatandaşların açık alan planlarında tedbirli olmaları öneriliyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU