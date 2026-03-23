Lima’da Ramazan dolu dolu geçti

Lima’da Ramazan dolu dolu geçti
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, Ramazan ayı boyunca öğrencileri manevi atmosferle buluşturan, paylaşma ve birlikte vakit geçirme kültürünü güçlendiren kapsamlı etkinlik programları gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) Ramazan ayında da gençleri sosyal ve manevi yönlerini destekleyen çalışmalarla buluşturdu.

LİMA'nın, gençlerin Ramazan ayını yalnızca ibadet yönüyle değil; sosyal, kültürel ve gönüllülük boyutlarıyla da deneyimlemelerini amaçlayan programları yoğun katılımla geçti. Ramazan etkinlikleri kapsamında öğrenciler; söyleşilerden gece programlarına, kültürel buluşmalardan sosyal paylaşımlara kadar pek çok faaliyette bir araya geldi.

Programlar arasında yer alan "Teravihten Sahura” etkinliğinde öğrenciler, teravih namazının ardından akademilerde bir araya gelerek sahura kadar süren buluşmalarda Ramazan gecesini birlikte geçirdi.

"Bir Sofra Bin Tat” programında farklı ülkelerden öğrenciler aynı iftar sofrasında buluşarak kendi Ramazan geleneklerini ve kültürlerini paylaşma imkanı buldu.

Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "Nerede O Eski Ramazanlar” etkinliği, geçmiş Ramazanlara ait gelenekleri gösteri ve etkinliklerle öğrencilerle buluştururken, "İftara Misafir Var!” programı ise depremzede, öksüz, yetim, şehit yakını öğrencilerle anlamlı ve keyifli bir buluşmayı kapsadı.

Gerçekleştirilen programlarla gençlerin geleneksel Ramazan kültürünü tanıması, birlikte üretmesi ve aktif katılım göstermesi teşvik edilirken; paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

