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Lösemiyi yenen minik kahramanlar Selçuk Üniversitesinde bilimsel yolculuğa çıktı

Selman Kaya
Muhabir

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Lösemiyi yenen minik kahramanlar Selçuk Üniversitesinde bilimsel yolculuğa çıktı
Selçuk Üniversitesi, LÖSEV tarafından lösemi tedavileri tamamlanan 5 - 12 yaş grubundaki çocukları “Minik Kahramanların Bilimsel Yolculuğu” etkinliğinde ağırladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı.

LÖSEV ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Minik Kahramanların Bilimsel Yolculuğu” etkinliğine lösemi hastalığını yenen çocuklar için program düzenlendi. Etkinliğe Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Yılmaz, çocuklarla bir araya gelerek onlara Üniversiteyi anlattı. 

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sema Aydın Ceran, yaptığı açıklamada LÖSEV ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında lösemiyi yenen 15 çocuğa yönelik 3 gün süren bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi. Eğlenceli deney atölyeleri, etkileşimli okumalar, oyunlaştırılmış matematik, tiyatro gösterileri gibi bir etkinliklerin yanında kampüste yer alan Hayvan Hastanesi ve Müzeyi de gezdiklerini ifade eden Ceran, "Belli bir dönem örgün eğitimden ayrı kalan öğrencilerimize ara tatilde düzenlediğimiz etkinlik programı ile hem sosyal hem akademik anlamda destek sağlamak istedik. Bizim için oldukça keyifliydi. Öğrenci ve velilerimiz de çok keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini ifade etti. Böyle bir imkanı bizlere tanıyan Üniversitemize ve LÖSEV'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Selman Kaya)

  • #Konya #Selçuk Üniveristesi #LÖSEV

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