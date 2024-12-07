Madagaskar Sirki Konya’da büyük heyecanla izlendi

Madagaskar Sirki, Konya’nın Kulu ilçesinde gösteri yaptı. Gösterileri çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Kulu Belediyesi Kapalı Spor Salonu, 2 seanstan oluşan gösteride Madagaskar Sirki Moğolistan ekibini ağırladı. Her yaştan izleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Hayret, beceri ve komedinin bir arada yaşandığı sirk büyüklü-küçüklü izleyenleri etkiledi.

Gösteride yer alan akrobasi şovları, denge gösterileri, lastik kızlar ve animatör palyaçolar izleyicilere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşattı. Seyirciler, profesyonel ekibin sergilediği nefes kesici performansları hayranlıkla izledi. Gösteri, salonu dolduran küçüklü, büyüklü 3 bin izleyicinin coşkusu ve alkışlarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA