MEDAŞ AZ ÖNCE DUYURDU | 23 Ekim Konya elektrik kesintisi! Konya’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Meram Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (MEDAŞ) yetkilileri kesintinin saatlerce süreceğini ve bu süre zarfında bazı mahallelerde tamamen bazılarında ise kısmi elektrik kesintileri yaşanabileceğini belirtti.
Vatandaşlar dikkat!
Vatandaşların elektrik kesintisi sırasında olası mağduriyet yaşamamaları için önlemlerini alması ve özellikle acil durumlar için alternatif çözümler hazırlamaları tavsiye ediliyor.
İşte Konya'da 23.10.2024 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
AKŞEHİR
23.10.2024 09:00 - 23.10.2024 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30144. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 31038. Sokak
KONYA AKŞEHİR KİLECİ MAHALLESİ ŞEHİT ERGÜN KARAKUŞ Sokak
KONYA AKŞEHİR KİLECİ MAHALLESİ ŞEHİT ŞÜKRÜ YILDIZ Caddesi
KONYA AKŞEHİR KİLECİ MAHALLESİ ŞEHİT YAŞAR SOYLU Sokak
23.10.2024 09:30 - 23.10.2024 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ 36232. Sokak
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ 36233. Sokak
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ 36239. Sokak
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ 36241. Sokak
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ 36252. Sokak
KONYA AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MAHALLESİ AKŞEHİR ISPARTA Caddesi
23.10.2024 13:00 - 23.10.2024 18:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30172. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30175. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30176. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30177. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30178. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30186. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30188. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 30192. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 31051. Sokak
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ 31052. Sokak
ÇUMRA
23.10.2024 09:00 - 23.10.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74504. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74534. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 75340. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ BAĞDAT Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ KARAMANKIRI Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75490. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75496. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75499. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75500. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75501. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75502. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75503. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75504. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75505. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75511. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75519. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75535. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ 75540. Sokak
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ OKÇU İNLİ Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ ŞEHİT CANER ÇELİK Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET KEFELİ Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ ŞEHİT SERDAR BİLGİ Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ ŞEKER FABRİKASI Caddesi
KONYA ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT Caddesi
KONYA ÇUMRA ÜRÜNLÜ MAHALLESİ 73024. SOKAK Sokak
KONYA ÇUMRA ÜRÜNLÜ MAHALLESİ 75517. Sokak
KONYA ÇUMRA ÜRÜNLÜ MAHALLESİ 75820. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ 73022. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ 73023. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ 73024. SOKAK Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ 73026. SOKAK Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ 75517. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ GÖKTUĞ Caddesi
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ ŞEKER FABRİKASI Caddesi
EREĞLİ
23.10.2024 09:00 - 23.10.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ 94603. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ 94627. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ 94628. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ 94635. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ 94761. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANİYE MAHALLESİ TÜRBE Caddesi
KONYA EREĞLİ YAZLIK MAHALLESİ 94627. Sokak
MERAM
23.10.2024 08:30 - 23.10.2024 15:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM ALAVARDI MAHALLESİ HOCAFAKIH Caddesi
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ BELLİ Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ HOCAFAKIH Caddesi
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ MİĞFER Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ TECVİT Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ TUNÇ Sokak
23.10.2024 09:00 - 23.10.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ AKKONAK Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ MELİKŞAH Caddesi
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ MÜDAFİ Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ SEMERKANT Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ SİVASLI ALİ KEMAL Caddesi
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ ŞAHBAZ Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL KAYA Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ TAKSİM Sokak
KONYA MERAM MELİKŞAH MAHALLESİ ÜSTÜNLER Sokak
SELÇUKLU
23.10.2024 08:30 - 23.10.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ İSMAİL KAYA Caddesi
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YEŞİLYAPRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ İSMAİL KAYA Caddesi
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ UZUNKAVAK Sokak
23.10.2024 09:00 - 23.10.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ ABDÜLHALİM ÇELEBİ Sokak
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ BELKIS Sokak
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ BEŞER Sokak
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ PAŞABEY Sokak
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN CADDESİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU PARSANA MAHALLESİ ZÜLFÜKAR Sokak
23.10.2024 13:00 - 23.10.2024 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ AÇELYA Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ERYAVUZ Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ HAT Caddesi
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YEŞİLYAPRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YÜCELER Sokak
23.10.2024 14:30 - 23.10.2024 16:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ AKPINAR Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU Caddesi
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ İNTİZAM Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ MELTEM Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ÖZDUMAN Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ÖZKÖK Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ PAPATYA Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi