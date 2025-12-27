METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 31 ilçesine lapa lapa kar geliyor!

Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 31 ilçesi beyaz örtüyle kaplanacak. Gece hava sıcaklığı -10 dereceye düşüyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Konya'da kar yağışı ne zaman etkili olacak? Konya'da kar nerede var, Konya'da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu
31 İLÇEYE KAR GELİYOR
Meteoroloji tahminlerine göre, 28 Aralık Pazar günü Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
GECE SICAKLIKLARI -9°C'YE DÜŞECEK
Soğuk hava dalgasıyla birliktTe Konya'da gece sıcaklıkları -9 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, özellikle trafikte kar lastiği ve zincir kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Kar yağışının hafta boyunca devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
