Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 14 ilçe için tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için sarı kodlu kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

RÜZGÂR HIZI 90 KM'YE KADAR ÇIKABİLİR

Uyarıya göre Konya'nın güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ahırlı, Tuzlukçu, Akşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Hüyük, Derbent, Ilgın, Doğanhisar, Beyşehir, Yalıhüyük, Güneysınır ve Taşkent'te rüzgârın 50-70 km/s, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/s hızına ulaşması bekleniyor. Karaman merkez ve güney ilçeleri ile Konya'nın güneydoğusunda da fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE ÇATI UÇMASI RİSKİ

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojik uyarının 29 Ocak 2026 saat 18.00'de başlayıp 30 Ocak 2026 saat 09.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi ve gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

