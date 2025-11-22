Meteoroloji’den Konya’ya sağanak yağış ve sis uyarısı! Konya’da bugün hava nasıl olacak? | Konya ve 31 ilçede hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Konya merkez ve çevresindeki bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimler ve ova çevresi ilçelerde don ve buzlanma riski artıyor. Peki Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte detaylı Konya hava durumu...

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya'da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Konya'nın merkez dahil olmak üzere 24 ilçesinde 24 Kasım Pazartesi günü belli aralıklarla devam edecek olan sağanak yağış, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

31 İLÇEDE PUS ETKİLİ OLACAK: SICAKLIKALR -3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre Konya, 22, 23 ve 26 Kasım tarihlerinde geniş çaplı bir pus etkisine giriyor. Kent genelinde 31 ilçede sabah ve gece saatlerinde yoğun pus beklenirken, hava sıcaklıklarının yer yer –3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtiyor.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 23°.

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 24°.

Pazartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.

Kaynak: Haber Merkezi