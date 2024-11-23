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Meteoroloji’den Konya’ya sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli kar, fırtına ve sağanak geliyor!

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Meteoroloji’den Konya’ya sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli kar, fırtına ve sağanak geliyor!
Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de beklenen fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle Konya dahil 44 il için “turuncu“ ve “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bitlis ve Bayburt'ta kar yağışı

Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya'da pazar günü de etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

44 il için uyarı geldi!

Fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, sağanak, kar yağışı ve fırtına beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, ve Yalova için "sarı", fırtına, kar yağışı ve sağanak beklenen Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor

Soba zehirlenmelerine dikkat!

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak Marmara'da güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Marmara'da yarın akşam saatlerinde, diğer bölgelerde gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Kar #Fırtına #Meteoroloji

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