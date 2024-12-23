Meteoroloji’den Konya’ya sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Konya için sarı kodlu uyarı geldi. Konya’nın 31 ilçesinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya, yeni haftaya yağışlı bir hava ile giriyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 24 Aralık Salı günü başlayan yağışlar, şehrin merkez dahil olmak üzere 31 ilçesinde etkili olacak.

YAĞIŞLAR YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMURA DÖNÜŞECEK

Yağışların, 25 Aralık Çarşamba günü yer yer karla karışık yağmur şeklinde kendini göstermesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı da görülebileceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

27 Aralık Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlı hava, bölgede hafta boyunca etkisini sürdürecek. Uzmanlar, yoğun yağış ve olası olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer, yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve trafikte oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyarırken, özellikle sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve hava koşullarına uygun önlemler almalarını tavsiye etti.

AFAD'DAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere yer verilerek,

"24 Aralık Salı günü, sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı; Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

25 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°

26 Aralık 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°

27 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)