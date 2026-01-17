GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor
Konya’nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçede yağmur ve kar yağışının bir arada görüleceği tahmin ediliyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, Konya'nın 13 ilçesinde kar yağışı 19 ilçesinde ise sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

KONYALILAR DİKKAT! 

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde 22 Ocak Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

Konya'nın hangi ilçelerine sağanak bekleniyor; Konya'nın Akören, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde ise 22 Ocak Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor.

 

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji yetkilileri, özellikle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini belirterek, bu tarihlerde dışarıda olmayı planlayanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

SÜRÜCÜLERE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde oluşması beklenen pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabileceği uyarısında bulunan yetkiller, özellikle şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 0°.

Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 0°.

Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 1°.

Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°.

 

Kaynak: Haber Merkezi

