Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor

Konya’nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçede yağmur ve kar yağışının bir arada görüleceği tahmin ediliyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, Konya'nın 8 ilçesinde karla karışık yağmur 23 ilçesinde ise sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Konyalılar dikkat!

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 3°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çok bulutlu 13°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 13°C, gece sağanak yağışlı 10°C olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde 03 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor.

Konya'nın hangi ilçelerine sağanak bekleniyor; Konya'nın Akören, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde ise 03 Şubat Salı günü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Kaynak: Haber Merkezi