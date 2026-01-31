GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor
Konya’nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçede yağmur ve kar yağışının bir arada görüleceği tahmin ediliyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, Konya'nın 8 ilçesinde karla karışık yağmur 23 ilçesinde ise sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

 

Konyalılar dikkat!

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 3°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çok bulutlu 13°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 13°C, gece sağanak yağışlı 10°C olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde 03 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor.

Konya'nın hangi ilçelerine sağanak bekleniyor; Konya'nın Akören, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde ise 03 Şubat Salı günü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER