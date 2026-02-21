Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konyalılara uyarı geldi. Soğuk giden havaların ardından yüzünü gösteren güneş yerini kara bulutlara bırakıyor. Konya’ya sağanak yağış geliyor. Konya’da hava nasıl, yağış hangi ilçelerde diyenler için detaylar haberimizde..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Konya'nın 31 ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den Konyalılara uyarı geldi. Konya'da hava nasıl, Konya'ya yağış geliyor mu? İşte Konya ve 31 ilçesinde 5 günlük hava durumu..

Meteoroloji uyardı: AMAN DİKKAT!

Konya ve 31 ilçesinde 21 Şubat Cumartesi (Bugün) ve 22 Şubat Pazar günü sağanak yağış ve karla karışık yağmur etkili olacak. Buna göre dışarıda planı olanlar için dikkatli olmalarında fayda var. Yağmurluklarınızı ve şemsiyenizi yanınıza almanız önerilir.

Sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken, pus ve sisin de etkili olacağı ifade edildi. Özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 4°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çok bulutlu 10°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 9°C, gece parçalı bulutlu 4°C olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.

Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

