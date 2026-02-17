Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! Konya’nın 8 ilçesine kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın güneybatı ilçeleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 17 Şubat 2026 Salı (BUGÜN) günü akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
8 İLÇEYE UYARI YAPILDI
Uyarıya göre özellikleKonya'nın Taşkent, Yalıhüyük, Beyşehir, Hadim, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı ve Bozkır çevrelerinde yağışların 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.
Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.
BU SAATLERE DİKKAT
Kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'de başlaması ve 18 Şubat 2026 saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, yağışların gece saatlerinde etkisini artırabileceğine dikkat çekti.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Meteoroloji; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar ile gece saatlerinde yola çıkacak sürücülerin hava ve yol durumunu yakından takip etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi