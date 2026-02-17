GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,83
STERLİN
59,63
GRAM
7.270,58
ÇEYREK
11.998,55
YARIM ALTIN
23.917,11
CUMHURİYET ALTINI
47.630,62
KONYA Haberleri

Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! Konya’nın 8 ilçesine kuvvetli yağış geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! Konya’nın 8 ilçesine kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın güneybatı ilçeleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 17 Şubat 2026 Salı (BUGÜN) günü akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

8 İLÇEYE UYARI YAPILDI

Uyarıya göre özellikleKonya'nın Taşkent, Yalıhüyük, Beyşehir, Hadim, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı ve Bozkır çevrelerinde yağışların 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT

Kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'de başlaması ve 18 Şubat 2026 saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, yağışların gece saatlerinde etkisini artırabileceğine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Meteoroloji; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar ile gece saatlerinde yola çıkacak sürücülerin hava ve yol durumunu yakından takip etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER