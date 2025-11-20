GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Meteoroloji Konya’nın 28 ilçesini uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya'da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Yağışlı hava geliyor

Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde 24 Kasım Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor!

Yeni haftanın ortasına gelindiğinde kentte sıcaklıkların 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, yarından itibaren 4 günlük süreçte Konya'da sıcaklıklarda hafif bir düşüş eğilimi görülecek. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağış ihtimali vatandaşların tedbirli olmasını gerektiriyor.

Vatandaşlara uyarı

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

İşte Konya ilçe ilçe hava durumu

