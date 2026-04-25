Meteoroloji saat vererek uyardı: Konya’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu...

Konya genelinde 25 Nisan Cumartesi günü (Bugün) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağış, kentin birçok ilçesinde etkili olacak. Hafta başında 11–20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 4–18 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. SAĞANAK YAĞIŞ 20 İLÇEYİ KAPSAYACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Konya'da Cumartesi günü (25 Nisan 2026) sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Hangi ilçelerde sağanak yağış etkili olacak: Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde sabah saat 09.00'dan akşam 18.00'e kadar sağanak yağış bekleniyor. Konya'da 26 Nisan Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış 31 ilçeyi kapsayacak. Yağışlarla birlikte rüzgarında genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani su baskınları, kısa süreli rüzgâr artışları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. SICAKLIKALR DÜŞÜYOR 25 Nisan'dan sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte Konya'da hava yeniden serinleyecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının artması bekleniyor. Vatandaşların bu ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Güncel Konya hava durumu bilgileri için meteoroloji kaynaklarının takip edilmesi tavsiye ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Kaynak: Haber Merkezi

