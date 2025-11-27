Meteoroloji tarih vererek uyardı! Konya’nın 31 ilçesine kuvvetli yağış geliyor! İşte Konya’da 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji tahminlerine göre 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü Konya'nın 31 ilçesinde sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Bu 2 güne dikkat! Konya genelinde 29 Kasım ve 30 Kasım günü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağış, kentin tamamında etkili olacak ve 31 ilçeyi kapsayacak. Hafta başında 5–17 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 0–12 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin artacağını, vatandaşların mevsim koşullarına uygun giyinmeleri gerektiğini belirtti. Hafta başına doğru hava açacak Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günleri Konya'nın 31 ilçesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Hafta başına doğru ise hava parçalı bulutlu ve daha açık bir görünüme kavuşacak. Sıcaklıkların yeniden yaklaşık 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara uyarı yapıldı Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. İşte Konya ilçe ilçe hava durumu Kaynak: Haber Merkezi

