Meteoroloji tarih vererek uyardı! Konya’nın 31 ilçesine kuvvetli yağış geliyor! İşte Konya’da 5 günlük hava tahmin raporu
- Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu
Meteoroloji tahminlerine göre 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü Konya'nın 31 ilçesinde sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Bu 2 güne dikkat!
Konya genelinde 29 Kasım ve 30 Kasım günü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağış, kentin tamamında etkili olacak ve 31 ilçeyi kapsayacak. Hafta başında 5–17 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 0–12 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin artacağını, vatandaşların mevsim koşullarına uygun giyinmeleri gerektiğini belirtti.
Hafta başına doğru hava açacak
Tahminlere göre, Cumartesi ve Pazar günleri Konya'nın 31 ilçesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Hafta başına doğru ise hava parçalı bulutlu ve daha açık bir görünüme kavuşacak. Sıcaklıkların yeniden yaklaşık 17 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Vatandaşlara uyarı yapıldı
Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”