Meteoroloji Uyardı | Konya’da bu saat aralığına dikkat! Çok kuvvetli sağanak geliyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Bu 2 güne dikkat!

Meteoroloji tahminlerine göre 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü Konya'nın 31 ilçesinde sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 29 Kasım Cumartesi (bugün) öğle saatleri sonrasında başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin artacağını, vatandaşların mevsim koşullarına uygun giyinmeleri gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

(Berna Ata)