Meteoroloji verileri açıkladı! Konya’da 3 gün sürecek yağış uyarısı! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya ve çevresi, hafta sonundan itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günleri Konya genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, ilin 31 ilçesinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, yağışların 24 Aralık Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Özellikle pazar günü etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Sürücülerden yağış nedeniyle kayganlaşabilecek yollara karşı dikkatli olmaları istenirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve gece saatlerinde don olaylarının görülebileceğini belirtti. Yağışların ardından hava durumunun tekrar değerlendirileceği ve yeni uyarıların yapılabileceği açıklandı.
Konya ve çevresinde yaşayan vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve yağışa karşı gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
22 Aralık Pazar günü ise bazı bölgelerde karla karışık yağmur etkili olacak. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yağışın kara dönme ihtimaline karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°
21 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°
22 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°
23 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu;
(Meltem Gürbüz)