METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’ya bu tarihte kar geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji, Konya’daki hava durumu verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Konya’da kar yağışı beklenen bölgeler ilçe ilçe duyuruldu. Konya’da sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, kar yağışının ne zaman başlayacağı ve hangi ilçelere kar yağacağı merak ediliyor. İşte, Konya ve 31 ilçesindeki 5 günlük hava durumu tahminleri...

Konya'da 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde hava genel olarak güneşli olacak. Gün boyunca aralıklı olarak güneşli bir hava hakim olacak, ancak öğleden sonra bulutlanma görülecek. Sıcaklıklar 9°C civarında seyredecek, ancak gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi bekleniyor, bu nedenle buzlanma riski söz konusu olabilir. Sıcaklıklar düşüyor! Hafta sonu boyunca Konya'da genellikle güzel hava koşulları hakim olacak, ancak sabah saatlerinde sis oluşabilir ve gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riski görülebilir. Bu nedenle, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları önemli. Konya'da 18 Şubat Salı günü ise karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini daha fazla göstereceği tahmin ediliyor. Kar ne zaman yağacak? Konya'da kar yağışı, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bekleniyor. Bu gün boyunca yer yer hafif kar sağanakları görülebilir. Yetkililer, vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. İŞTE KONYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 15 Şubat 2025 (Bugün) için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11° 16 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12° 17 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Çok Bulutlu, sıcaklık 14° 18 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Karla Karışık Yağmurlu, sıcaklık 12° 19 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Hafif Kar yağışlı, sıcaklık 3° (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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