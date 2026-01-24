GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’ya karla karışık yağmur geliyor! İşte ilçe ilçe hava durumu

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’ya karla karışık yağmur geliyor! İşte ilçe ilçe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre Konya’da kar var mı, Konya’ya yağmur yağacak mı? Konya’nın hangi ilçelerinde kar bekleniyor? İşte Konya hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesi için hava durumu verilerini paylaştı. Güncel Konya hava durumu verilerine göre Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Konya'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak, Konya'da hava sıcaklığı düşecek mi? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu 

KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji verilerine göre 24 Ocak Cumartesi günü (Bugün) Konya'nın bazı ilçelerinde yağışlı hava etkisini gösterirken bazı ilçelerinde ise karla karışık yağmur görülecek. 

Konya'nın hangi ilçelerinde yağış bekleniyor?

Konya'nın Akören, Akşehir, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Karatay, Ilgın, Kadınhanı, Meram, Selçuklu ,Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yağışlı hava bekleniyor. 

Konya'nın hangi ilçelerinde karla karışık yağış bekleniyor?

Konya'nın Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. 

Uzmanlar, sürücülere ve vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Pazartesi Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

