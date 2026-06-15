METEOROLOJİ YENİ TARİH VERDİ | Konya’ya gök gürültülü sağanak geliyor! O gün 31 ilçeyi esir alacak

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da yağış var mı, Konya’da hafta sonu hava nasıl? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konyalılar hazır olun.. Meteoroloji yeni tarih verdi. Gök gürültülü sağanak yağış o gün 31 ilçeyi esir alacak. Konya'ya yağış ne zaman geliyor, Konya'da sıcaklık düşüyor mu? İşte Konya hava durumu Konya'ya gök gürültülü sağanak geliyor! Konya ve ilçeleri için Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü verileri güncelledi. Buna göre 18 Haziran Perşembe günü Konya'nın merkez dahil olmak üzere 31 ilçesine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacak. Şimşek ve yıldırım gibi meteorolojik hadiselerin de görülebileceği belirtiliyor. Bu tarihlere dikkat! Konya'da merkez dahil tüm ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında sağanak yağışların yer yer etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Konya'da yarın hava nasıl olacak? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde güneşli 17°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 28°C, akşam saatlerinde güneşli 28°C, gece açık 20°C olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 3 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Çarşamba Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. (Berna Ata)

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