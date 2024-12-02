Mevlana Meydanı halılarla kaplandı! Amaç çok farklı

Mevlana Meydanında Kültür Medeniyet Vakfının (Küme) "Dokunaklı" adlı halı enstalasyonu, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
Amaç dikkatleri Gazze'ye çekmek
Mevlana Meydanında sanat yerleştirmesinde, Filistin'deki evlerin parçalanmış halılarını hatırlatan çalışmalar yer alıyor.
Yeryüzünde haksızlığa uğramış tüm coğrafyaların insanlarına ait halıları temsil eden eserler ile Gazze'de yok edilen evler ve şehit olan Filistinli ailelerin hikayeleri ziyaretçilere sunuluyor.
Kültür Medeniyet Vakfı'nın mütevelli heyetinde, Selçuk Bayraktar ve Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da bulunuyor. Mevlana Meydanı'daki halı çalışmasının amacı; Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak anlatılıyor.
Halıların sanki bir savaş alanından çıkarılmışçasına gerçekçi hale getirildi. Sergi Filistin'den yayılan şiddet görüntülerinin normalleşmeye başlaması üzerine daha büyük anlam kazandı.
Ayasofya'da başladı!
Kültür Medeniyet Vakfının (Küme) "Dokunaklı" adlı çalışması daha önce Ayasofya Meydanı'nda uygulanmıştı. Kasım ayı sonuna kadar Ayasofya Meydanında sergilenen halılar Konya'ya, Mevlana Meydanına taşındı. "Dokunaklı” isimli sergiyi görenler ilk etapta şaşırsa da duygusal anlar yaşıyor.
(Sibel Elmas)