Mevlana Müzesi’nde 2025 ziyaretçi rekoru: Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu!

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin evrensel barış çağrısı 2025 yılında 3 milyondan fazla kişiyi Konya’da buluşturdu. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi ünvanını koruyan Mevlana Müzesi, yabancı turist sayısındaki rekor artış ve Şeb-i Arus dönemindeki yoğunlukla yılı tarihi bir zirveyle kapattı.

Barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü, ilahi aşk ve tasavvufi öğretileriyle evrenselleşen Mevlana'nın türbesinin bulunduğu müzenin 2024'te 3 milyon 48 bin 55 olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 3 milyon 62 bin 800 oldu.

Kültür ve inanç turizmi kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda turistin geldiği müzede, ziyaretçiler 10 bine yakın eseri de inceleme fırsatı buluyor.

"Türkiye müzeleri içerisinde en çok ziyaretçisi olan müze"

Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Bakırcı, "Biz ziyaretçi rakamının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Konya'ya gelen protokol misafirlerimiz, protokol kapısından alınıyor. Yaşlı ve engelli ziyaretçiler de çıkış kapısından alınıyor. Bu şekilde ziyaretçinin 3,5 milyonu bulduğunu tahmin ediyoruz ama turnikelerimizden elde ettiğimiz rakam 3 milyon 62 bin 800. Türkiye müzeleri içerisinde en çok ziyaretçisi olan müze." diye konuştu.

Gelenlerin onda birinin yabancı ziyaretçi olduğuna dikkati çeken Bakırcı, "Geçmiş yıllarda yabancılar, ziyaretçi sayısının yüzde 5'ine tekabül ediyordu. Son iki yılda yabancı ziyaretçilerimizde de ciddi artış var. Uzak Doğu'dan, Batı Avrupa'dan, Amerika'dan gelen ziyaretçilerle beraber geçen sene 307 bin civarında yabancı ziyaretçimiz oldu." bilgilerini verdi.

Şebiarus döneminde günlük 18 bine yakın ziyaretçi geldi

Bakırcı, Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan "Şebiarus" döneminin, müzenin en yoğun dönemi olduğunu vurguladı.

Sadece, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin gerçekleştirildiği 10 günde 178 bin ziyaretçi ağırladıklarına değinen Bakırcı, günlük yaklaşık 18 bin kişinin müzeyi gezdiğini aktardı.

Müzenin, ziyaretçileri huzur ve dinginlik dolu atmosferinde ruhen yolculuğa da çıkardığını anlatan Bakırcı, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana, eserlerinde Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şey söylemediğini ifade ediyor ama söyleme üslubu ve yorumları, hangi inanıştan olursa olsun insanların hoşuna gidiyor. Hazreti Mevlana insanların günlük hayatlarıyla çok ilgilenmiyor. Mevlevi dergahları düzgün insan yetiştirmek için kurulmuş ve Türk kültürüne hizmet etmiş kurumlar. Bu vesileyle insanlar Hazreti Mevlana'yı ve İslam'ı tanıdıkça Konya'ya geliyor."

