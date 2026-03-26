MHP Konya Milletvekili Kalaycı’dan önemli çağrı: “Çiftçiye destek, fahiş fiyatlara ceza’’

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifi üzerine yaptığı konuşmada kripto varlık vergisinden kıymetli taş ÖTV’sine, savunma sanayine ayrılacak kaynaklardan deprem konutlarındaki ödeme kolaylıklarına, savaşın ekonomiye etkilerinden çiftçilere yönelik destek paketlerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto varlıklar ve kıymetli taşlara vergi düzenlemesi

Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen satış ve transfer işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi getirildiğini ve bu kapsamda kripto varlık teslimlerinin KDV'den istisna tutulacağını ifade etti.

İlave bir vergi alınmayacak

Yetkilendirilmiş platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin %10 oranında tevkifat yoluyla vergilendirileceğini, platform dışındaki kazançların ise beyan yoluyla vergilendirileceğini aktaran Kalaycı, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin Cumhurbaşkanı kararıyla bu oranın sıfıra indirilebileceğini söyledi. Kalaycı, ayrıca işlem vergisi ödeyenlerden ilave bir vergi alınmayacağını vurguladı.

Öte yandan teklif kapsamında kıymetli taşlara yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesi de öngörülüyor.

Bahis ve şans oyunlarına reklam yasağı çağrısı

Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin vergi matrahından düşülmesinin engelleneceğini belirten Kalaycı, bunun yeterli olmadığını ifade ederek, bu tür oyunların tamamen yasaklanmasının daha uygun olacağını dile getirdi.

Savunma sanayine milyarlarca liralık kaynak

Kalaycı, bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında kullanılan 240 bin gösterge rakamının yüzde 25 artırılarak 300 bine çıkarıldığını söyledi. Artan 60 bin gösterge rakamından elde edilecek gelirin ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağını belirten Kalaycı, 2026 yılı için yaklaşık 19 milyar lira kaynak beklendiğini açıkladı.

Deprem konutlarında indirim ve ödeme kolaylığı

Deprem bölgelerinde inşa edilen konutlara ilişkin önemli düzenlemelere değinen Kalaycı, 314 bin 323 konutun maliyeti üzerinden yüzde 50 indirim yapıldığını belirtti.

Kalaycı, konut ödemelerine anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlanacağını

18 yıl boyunca 216 eşit taksitle ödeme yapılacağını ifade etti.

Ortalama 1 milyon 890 bin TL değerindeki 3+1 konutlar için aylık taksitlerin yaklaşık 8 bin 750 TL olacağını aktaran Kalaycı, yıl sonuna kadar peşin ödeme yapılması halinde bu tutarın 484 bin TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

Savaşın ekonomik etkilerine karşı önlemler

Kalaycı, küresel gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatlarına karşı eşel mobil sistemine geçildiğini, akaryakıt zamlarının büyük kısmının ÖTV'den karşılandığını, gübre ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını, gübre ihracatının durdurulduğunu ve amonyum nitrat kullanımına geçici izin verildiğini ifade etti

Buna rağmen mazot ve gübre fiyatlarının yükseldiğini belirten Kalaycı, çiftçilerin üretimde zorlandığını ve tarım sektörünün 2025 yılında %8,8 küçüldüğünü söyledi.

Çiftçilere destek paketi çağrısı

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği için çiftçilere yönelik yeni bir destek paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, ekilebilir tarım arazilerinin artırılması ve desteklerin zamanında ödenmesinin önemine dikkat çekti.

Fahiş fiyatlara karşı sert yaptırım önerisi

Savaşın ekonomik etkilerini fırsata çevirerek fiyatları artıranlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirten Kalaycı, özellikle gıda sektöründe iş yeri kapatma cezaları gibi yaptırımların uygulanmasını önerdi.

Ekonomiye ilişkin genel değerlendirme

Türkiye ekonomisinin yaşanan zorluklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirten Kalaycı, ekonominin 22 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ifade etti.

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çeken Kalaycı, 15 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla esnaf ve çiftçilerin vergi ve SGK borçlarına rağmen kredi kullanabilmelerinin sağlandığını hatırlattı.

Mustafa Kalaycı, ayrıca 30 Ocak 2026 tarihli SGK Genelgesiyle 250 bin TL'ye kadar teminat şartının kaldırıldığını, peşinat alınmadığını ve taksitlendirme kolaylıkları getirildiğini belirtti.

Kalaycı, e-haciz uygulamasında da borçluların tüm mal varlığı yerine sadece borç tutarı kadar kısmın bloke edilmesi gerektiğini vurgulayarak, mağduriyetlerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi