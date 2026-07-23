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Moritanya Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencileri Başkan Altay’ı Ziyaret Etti

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Moritanya Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencileri Başkan Altay’ı Ziyaret Etti
Moritanya İslam Cumhuriyeti Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, akademisyenleri ve fakülte yöneticilerinden oluşan heyet, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Moritanya Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden öğrenciler, akademisyenler ve fakülte yöneticileri, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, "Türkçeye gönül vermiş gençleri ve kıymetli akademisyenlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Ortak tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağlarımız sayesinde ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Nuakşot Üniversitesi heyeti de Konya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sıcak misafirperverliği dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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