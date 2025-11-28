GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Muhalefetin dahi takdir ettiği isim! CHP’li Ağbaba defalarca Bakan Kurum’a teşekkür etti

Güncelleme Tarihi:

Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Kurum'a deprem bölgesinde ve Malatya'da yürütülen inşa seferberliği için teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakan Kurum'a oy birliği ile ‘hemşehrilik' verilmesi kararına vurgu yapan Ağbaba, "Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi eleştiriyoruz ancak Malatya'da size hemşehriliğiniz oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız; 2026 yılında bekliyoruz. Katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. İletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Hekimhan için özel teşekkür

Ağbaba, Malatya'da  yerel yönetimin CHP'de olan ilçesi Hekimhan için ise Bakan Kurum'a ayrıca  teşekkürlerini sunarak, "Öncelikle geçtiğimiz yıl sizi ziyaret ettiğimizde Hekimhan Belediye Başkanımızla ve milletvekilimizle Hekimhan'la ilgili bir kentsel dönüşüm uygulaması başlatıldı. Size çok teşekkür ediyoruz. Hiç kırmadınız Hekimhan'ı. Burada huzurlarınızda Hekimhan adına teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin keskin dilli, aktif ve hükümeti en çok eleştiren vekillerinden Ağbaba'nın tavrı Bakan Kurum'un parti gözetmeksizin ülkeye yaptığı hizmetin güzel bir karşılığı olarak değerlendirildi. Ağbaba da tavrından dolayı takdir edildi.

