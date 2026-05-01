NEÜ’den araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm atağı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçlarına göre; listeye Türkiye’den sıralamaya dâhil olan 109 üniversite içerisinde 21’inci sırada yer alırken, 36 ülkeden 929 üniversite arasında 401-500 bandında konumlandı.

NEÜ en belirgin gelişimini, araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm alanlarında kaydetti. Araştırma kalitesi puanı 2022'de 17,70 iken 2026'da 40,70'e yükselmiş; uluslararası görünüm puanı ise aynı dönemde 18,70'ten 40,70'e çıkmıştır. Öğretim göstergesinde de 2022'ye kıyasla belirgin bir artış görülmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin son beş yıllık performansı beş ana gösterge ve toplam puan açısından değerlendirildiğinde 2022'den 2026'ya kadar genel bir artışın sağlandığı görülmekte. Üniversitenin toplam puanı 2022 yılında 22,59 iken, 2026 yılında 33,82'ye yükseldi. Sıralama bandında dönemsel dalgalanmalar görülse de üniversitenin genel performans göstergelerinde kademeli bir iyileşme kaydedildi.

THE Asya Üniversite Sıralama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

THE Asya Üniversite Sıralamaları 2026 sonuçlarına göre, 36 ülke/bölgeden toplam 929 üniversite sıralamada yer aldı. Ülke/bölge bazında değerlendirildiğinde, Hindistan 128 üniversite ile sıralamada en fazla kurumu bulunan ülke olurken, Hindistan'ı Japonya 115, Türkiye 109, Çin 97 ve İran 90 üniversite ile takip etti. Bu sonuçlara göre Türkiye, en fazla üniversitesi bulunan üçüncü ülke olarak geçen yıla göre sıralamada 1 basamak daha yükseliş sağladı.

(Cumali Özer)