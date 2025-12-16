NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’dan Lübnan’da stratejik akademik temaslar

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında Lübnan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, ilk olarak Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Badran ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalanarak öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projeler ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı iş birliği adımı atıldı.

Ardından Beyrut'taki Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliğini ziyaret eden Rektör Zorlu, Büyükelçi Murat Lütem ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Lübnan arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası iş birliği fırsatları ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin bölgesel görünürlüğünün artırılması konuları ele alındı.

Programın devamında Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Program Koordinasyon Ofisi ziyaret edildi. TİKA Beyrut Program Koordinatörü Osman Ucael ile yapılan görüşmede, bölgede yürütülen kalkınma ve eğitim odaklı projelere NEÜ'nün akademik bilgi birikimiyle katkı sunabileceği alanlar değerlendirildi ve uygulamaya dönük iş birlikleri için ön hazırlıklar yapıldı.

Ziyaret programının ikinci gününde Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Lübnan Trablus Üniversitesini ziyaret ederek Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Mikati ile bir araya geldi. Toplantıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak projeler, bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleri gibi alanlarda iş birliği imkânları görüşüldü. Ziyaretin sonunda iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Programın son gününde ise Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Müdürü Mustafa Aydoğdu'yu ziyaret etti. Prof. Dr. Zorlu, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin kültürel ve akademik alandaki uluslararası görünürlüğüne sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Türkçe öğretimi, kültürel etkinlikler ve ortak akademik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Beyrut Müdürü Mustafa Aydoğdu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yürütülebilecek ortak faaliyetlerin bölgedeki kültürel bağları güçlendireceğini ifade etti.

Ziyaret programına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Lübnan temaslarının üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Prof. Dr. Zorlu, "Lübnan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve imzaladığımız iş birliği protokolleri, üniversitemizin uluslararası akademik ağını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir kazanım olmuştur. Öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak bilimsel projelere kadar pek çok alanda somut iş birliklerinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin bölgede yürüttüğü kültürel ve kalkınma odaklı çalışmalara akademik katkı sunmayı da son derece kıymetli görüyoruz” dedi.

(Cumali Özer)