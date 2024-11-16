Öğrenciler ara tatili dolu dolu geçirdi! Konya’da binlerce çocuk ailesiyle keyifli vakit geçirdi

Karatay Belediyesi’nin bir haftalık ara tatili boyunca düzenlediği “Aile ile Film Zamanı” etkinliği, yoğun ilgiyle sona erdi. Etkinliğe katılan binlerce çocuk aileleriyle keyifli ve verimli vakitler geçirdi.

11-16 Kasım tarihleri arasında Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar için seçilmiş eğlenceli ve öğretici filmler ile animasyon yapımlar sunuldu. Proje sayesinde bir haftalık ara tatil boyunca öğrenciler ve aileleri, hem eğlenip hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİMİZİN ZİHNİNDE HOŞ BİR SEDA BIRAKTIK

Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilere yönelik düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerin ara vermeden devam edeceğini duyurdu.

Hasan Kılca; "Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'mizde çocuklarımızın ve ailelerinin tatili dolu dolu geçirmesi için bir hafta boyunca her gün farklı bir filmle vatandaşlarımızı pek çok seansta buluşturduk. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini de önemsiyoruz. Tatiller, hem dinlenme hem de aileyle vakit geçirme açısından önemli bir dönem. Bu doğrultuda ‘Aile İle Film Zamanı' etkinliği düzenledik. Gördüğümüz yoğun ilgiyi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Çocuklarımızın hayatındaki mutluluğu görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk. Etkinliğimiz çocuklar ve ailelerinin hafızasında anlamlı bir gün olarak yerini aldı. Çocuklarımızı sadece eğlendirmenin değil, onların sosyal, kültürel ve yapısal gelişimlerine katkı sağlamanın da peşindeyiz. Bizler, bu ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların mutluluğu bizim en büyük önceliğimizdir. Önümüzdeki günlerde farklı projeler ve etkinliklerle dolu takvimimizle hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

(Sibel Elmas)