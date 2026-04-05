GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,688 TL
EURO
51,308 TL
STERLİN
59,051 TL
GRAM
6.784 TL
ÇEYREK
11.708 TL
YARIM
23.211 TL
CUMHURİYET
45.710 TL
KONYA Haberleri

Olayın adresi Konya! Kız yurdunda ikinci kata çıkmaya çalışan kişi erkek yurdu öğrencisi çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda, gece saatlerinde bir şahsın binaya girişimde bulunması güvenlik alarmına yol açtı ve öğrenciler arasında paniğe sebep oldu. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, duruma müdahale ederek inceleme başlattı. Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, Konya Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Konya Valiliği, Ereğli ilçesindeki bir kız öğrenci yurdu çevresinde meydana gelen ve bölgedeki hareketliliğe sebep olan olaya dair resmi bir basın açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kız yurdu çevresinde yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında bir şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekiplerin başlattığı takip sırasında şahsın "dur" ikazına uymaması üzerine, polis memurları tarafından havaya bir el uyarı ateşi açıldı.

Şahıs yakalandı!

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, bölgedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri olduğu belirlendi. Olay sırasında ve silah sesinin duyulmasıyla birlikte yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli bir panik yaşandığı ifade edildi.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan öğrenci hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Konya Valiliği, soruşturmanın adli makamlarca titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
