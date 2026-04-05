Olayın adresi Konya! Kız yurdunda ikinci kata çıkmaya çalışan kişi erkek yurdu öğrencisi çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda, gece saatlerinde bir şahsın binaya girişimde bulunması güvenlik alarmına yol açtı ve öğrenciler arasında paniğe sebep oldu. Olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, duruma müdahale ederek inceleme başlattı. Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, Konya Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Konya Valiliği, Ereğli ilçesindeki bir kız öğrenci yurdu çevresinde meydana gelen ve bölgedeki hareketliliğe sebep olan olaya dair resmi bir basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kız yurdu çevresinde yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında bir şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekiplerin başlattığı takip sırasında şahsın "dur" ikazına uymaması üzerine, polis memurları tarafından havaya bir el uyarı ateşi açıldı. Şahıs yakalandı! Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, bölgedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri olduğu belirlendi. Olay sırasında ve silah sesinin duyulmasıyla birlikte yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli bir panik yaşandığı ifade edildi. Adli süreç başlatıldı Gözaltına alınan öğrenci hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Konya Valiliği, soruşturmanın adli makamlarca titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu. BASIN AÇIKLAMASI



04.04.2026 günü Ereğli ilçemizde bulunan Kız Öğrenci Yurdu çevresinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında, bir şahsın polis ekiplerimizi fark ederek kaçması üzerine yakalama çalışması başlatılmıştır.



Yapılan takip ve yakalama çalışması esnasında… — Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) April 5, 2026 Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!