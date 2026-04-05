Olayın adresi Konya! Kız yurdunda ikinci kata çıkmaya çalışan kişi erkek yurdu öğrencisi çıktı

Konya Valiliği, Ereğli ilçesindeki bir kız öğrenci yurdu çevresinde meydana gelen ve bölgedeki hareketliliğe sebep olan olaya dair resmi bir basın açıklaması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kız yurdu çevresinde yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında bir şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekiplerin başlattığı takip sırasında şahsın "dur" ikazına uymaması üzerine, polis memurları tarafından havaya bir el uyarı ateşi açıldı.
Şahıs yakalandı!
Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, bölgedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri olduğu belirlendi. Olay sırasında ve silah sesinin duyulmasıyla birlikte yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli bir panik yaşandığı ifade edildi.
Adli süreç başlatıldı
Gözaltına alınan öğrenci hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Konya Valiliği, soruşturmanın adli makamlarca titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
BASIN AÇIKLAMASI— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) April 5, 2026
04.04.2026 günü Ereğli ilçemizde bulunan Kız Öğrenci Yurdu çevresinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında, bir şahsın polis ekiplerimizi fark ederek kaçması üzerine yakalama çalışması başlatılmıştır.
