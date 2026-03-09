GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,19
EURO
51,26
STERLİN
59,26
GRAM
7.379,60
ÇEYREK
12.184,71
YARIM ALTIN
24.288,20
CUMHURİYET ALTINI
48.369,62
KONYA Haberleri

Olayın adresi Konya! Okula gelen bir kişi 2 öğrenciyi darp etti! O anlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Olayın adresi Konya! Okula gelen bir kişi 2 öğrenciyi darp etti! O anlar kamerada
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir ortaokulda sporcu olduğu iddia edilen bir şahsın okula gelerek öğretmen ve öğrencilere hakaret ettiği, bazı öğrencileri ise darbettiği anlar kamerada.

İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören kardeşine öğrenciler tarafından zorbalık yapıldığını öğrenen şahıs, durumu sormak için okula geldi.

Kardeş olan iki öğrenciyi darbetti

Okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle tartıştığı ileri sürülen şahsın, 13 ve 14 yaşındaki kardeş olan iki öğrenciyi darbetti.

Bir diğer iddiaya göre ise söz konusu şahsın, olayla ilgisi olmayan bazı öğrencileri de darbettiği öne sürüldü.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER