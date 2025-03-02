Orta Anadolu’nun Ekonomik Gücü: Konya ve Bölgesel Kalkınma

Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya ve Orta Anadolu Bölgesi’nin ekonomik gücüne vurgu yaparak; “Lojistik Merkez olma ve Marmara Bölgesi’ndeki sanayinin bölgemize taşınması konusunda Orta Anadolu Bölgesi’ndeki illerimizle müşterek çalışıyoruz” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açılan toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler üzerine bir değerlendirme yaptı. Ekonomik verileri ve beklentileri paylaşan Başkan Öztürk; "Ocak ayında TÜFE enflasyonu aylık bazda yüzde 5.03 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 42.12 düzeyine indi. Yurt içi ÜFE enflasyonu da aylık bazda yüzde 3.06, yıllık bazda yüzde 27.20 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 2025 yılı enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından piyasanın da enflasyon öngörülerini yukarı yönlü revize ettiği ve yaklaşık yüzde 27-28 civarında bir beklenti oluştuğu görüldü. Bu durumda Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısında da sınırlı bir faiz indirimine gideceğini öngörmekteyiz” dedi.





BANKALAR FAİZLERİ DÜŞÜRMELİ

TCMB'nin politika faizlini düşürmesine karşın bankaların ticari kredi faiz oranlarını düşürmemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk şunları kaydetti; "Beklentimiz, kredilerin faizlerinin de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürülmesidir. İş dünyasının yatırım yapabilmesi, büyümesi ve yeni istihdam oluşturabilmesi için finansmana ihtiyacı vardır. Bu kapsamda üyelerimizin finansmana erişimi konusunda gerekli kolaylıklar sağlanması gerekmektedir”

KOSAM, ORTA ANADOLU'NUN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYDU

Başkan Öztürk, Konya ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için kamuoyu oluşturmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çerçevede, KTO Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Orta Anadolu'nun Küresel Rekabet Gücünün Artırılmasında Lojistik Perspektifi" başlığıyla bir rapor yayımladıklarını anımsatan Başkan Öztürk; "Orta Anadolu bölgesinin lojistik potansiyelini tüm yönleriyle masaya yatıran raporumuz, bölgenin ulaşım alt yapısı sorunlarına çözüm önerileri getirmektedir. Orta Anadolu'nun stratejik coğrafi konumu ve lojistik altyapısının yer aldığı raporumuzda; Bölgenin küresel ticaret ağlarına entegrasyonu için fırsatlar ve tehditler; Lojistik kümelenme merkezleri ve "Bozkır Limanı Modeli” önerisi; Kamu-özel sektör iş birliğiyle altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilir yatırımlar; Orta Koridor'un etkin kullanımı ve Türkiye'nin lojistik üs olma hedefleri; Ankara, Konya, Kayseri, Mersin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat olmak üzere 11 ile dair değerlendirmeler yer almaktadır. Lojistik Merkez olma ve Marmara Bölgesi'ndeki sanayinin bölgemize taşınması konusunda bu diğer illerimizle müşterek çalışıyoruz.”

KONYA SANAYİ BÖLGELERİNİN YÜZÖLÇÜMÜ ORANSAL OLARAK TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

Konya'nın sanayi altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Başkan Öztürk, "Konya'nın sanayi bölgelerinin, toplam yüzölçümüne oranı binde 7 olup, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde bu oran binde 4'tür” diyerek Konya sanayisinin gücüne vurgu yaptı. Başkan Öztürk, KOSAM'ın hazırladığı "Dünya Ne Konuşuyor” sunumunu da Meclis üyeleriyle paylaşırken, Meclis Üyeleri'nin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerini tamamladı.

(Mustafa İlker Şen)