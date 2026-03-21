Orta Doğu’da çifte bayram! Doğa Nevruz Bayramı’nda gelinliklerini giydi: Havalar çiçekleri olumsuz etkiler mi?
21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını simgelerken, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı güne denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı. Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz, farklı milletleri aynı ortak değerde buluşturuyor.
Konya ve Orta Anadolu genelinde baharın ilk işaretleri görülmeye başlandı. Özellikle kayısı ağaçları erken çiçek açarak doğanın canlandığını gözler önüne serdi. Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ağaçların bu yıl daha erken çiçeklenmesine neden oldu.
Mart ayında ise hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Bölgede yağışlı ve serin hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişiyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yaşanan ani soğuk hava dalgası, özellikle kayısı ve erik ağaçlarında ciddi zarara yol açmıştı. Sıcaklıkların eksi değerlere düşmesiyle birlikte çiçekler donmuş, bu durum meyve üretimini olumsuz etkilemişti.
Bu yıl ise mevcut tahminlere göre hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmemesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun çiçekler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını ve meyve üretimi açısından olumlu bir sezon yaşanabileceğini ifade ediyor.
Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi halinde, geçtiğimiz yıl yaşanan kayıpların bu sezon telafi edilmesi bekleniyor.
