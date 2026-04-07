Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Konya’da konuştu: Konya’da yürütülen eğitim programları olumlu sonuçlar verdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İlk Adım Ebe Gebe Okulu”nun açılışı ve bir dizi programları gerçekleştirmek üzere bugün Konya'ya geldi. Düzenlenen program kapsamında açılış töreninde anne adayları, aileler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan, canlı yayında gebelik sürecine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

İşte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Konuşmasında gebelik ve doğum sürecinin hem mucizevi hem de hassas bir dönem olduğuna değinen Bakan, anne adaylarının bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Yeni açılan ebe gebe okulunun, anne adaylarının kaygılarını azaltarak bilgi ve güvenle desteklenmesini amaçladığını belirtti.

NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan, Türkiye'de tıbbi gereklilik olmadan yapılan sezaryen oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, normal doğumun teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Bakan, bu konuda toplumun doğru bilgilendirilmesinin Sağlık Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Ayrıca, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı” ile anne adaylarının doğru bilgiye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

EBELER SAĞLIK SİSTEMİNİN MERKEZİNDE

Ebelerin sağlık sistemindeki kritik rolüne değinen Bakan, Türkiye genelinde görev yapan on binlerce ebenin sürecin temel taşı olduğunu söyledi. "Her Gebeye Ebe” uygulamasıyla özellikle ilk gebeliğini yaşayan kadınlara birebir destek sağlandığını belirtti. Ayrıca ev ziyaretleri ve yeni ebe poliklinikleriyle anne adaylarına sürekli destek verildiğini dile getirdi.

GEBE OKULLARI TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren gebe okullarının sayısının 1.774'e ulaştığını açıklayan Bakan, son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayına eğitim verildiğini söyledi. Baba adaylarının da bu sürece dahil edilmesinin önemine vurgu yaparak, doğumun bir aile yolculuğu olduğunu ifade etti.

Konya'da yürütülen eğitim programlarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Bakan, bu kapsamda sezaryen oranlarının yüzde 30'a kadar düştüğünü açıkladı.

Programın sonunda projeye katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Sağlık Bakanı, "İlk Adım Ebe Gebe Okulu”nun ülke genelinde yaygınlaşmasını temenni etti.

(Meltem Aslan)