Selçuklu’da tatlı bi’ telaş! Türkiye’nin en kapsamlı çocuk şenliği “şivlilik“ başlıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Şivlilik Çocuk Bayramı“ etkinliği 25 Aralık tarihinde yeniden tüm Konya’ya renk katacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların 4 gün boyunca doyasıya eğleneceği şenliğe çocukları ve aileleri davet etti.

Konya'da, üç ayların gelişinin kutlandığı, çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı Şivlilik Bayramı için geri sayım başladı. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'nın köklü geleneklerinden biri olan Şivlilik Çocuk Bayramı bu yıl da özel etkinliklerle 25-28 Aralık tarihleri arasında sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şivlilik geleneği bu yıl da özel olarak hazırlanan Şivlilik Çocuk Bayramı programlarıyla yaşatılacak ve dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar ve aileler bir araya gelecek.

Selçuklu Belediyesi, her yıl büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliklerle üç ayların manevi atmosferini çocuklara hissettirmeyi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.  Ayrıca Şivlilik geleneğinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, ICESCO ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kazandırılması da hedefleniyor.

Renkli sahnelerin yaşanacağı programlar kapsamında, çocuk müzikalleri, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri, interaktif ve dijital oyunlar, geleneksel sahne oyunları, atölye etkinlikleri, söyleşiler ve konserler gün boyu devam edecek. Bu etkinliklerin yanı sıra alanlarda karaoke şarkı yarışmaları, animatörlü sahne etkinlikleri, jonglör gösterileri, ailelere yönelik söyleşiler ve çocuklar için düzenlenecek konserler yer alacak.

Başkan Pekyatırmacı, "Şivlilik Bayramı çocuklarımıza bırakılan en güzel kültürel miraslardan biri"

Gelenekleri sürdürme noktasında bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel hale getirilen Şivlilik Bayramının kültürel bir miras olarak aktarılması gerektiğini vurguladı. Başkan Pekyatırmacı, Şivliliğin sadece çocuklar için bir eğlence değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştiren, Konya'nın çocuklara bıraktığı en güzel kültürel miras olduğunu belireterek, "Bizler de birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen Mevlana şehri Konyamızda Selçuklu Belediyesi olarak bu güzel geleneği yaşatmak, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak için her yıl aynı heyecanla kutlamalarımızı sürdürüyoruz. Tabii temennimiz tüm çocukların her zaman güldüğü, gözyaşlarının sadece mutluluktan döküldüğü yarınlarımız olması. Üç ayların gelişi Filistin'deki kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesine de vesile olur inşallah. Oradaki çocuklarımıza da her günü bayram havası gibi geçirecekleri günlerin nasip olmasını gönülden istiyoruz.  Çocuklarımız bizim en kıymetli değerlerimiz. Bu mirası sürdürecek olan da onlardır. Bu yüzden onların mutluluğu her zaman bizim önceliğimiz olacaktır.  Bu yıl da yine çocuklarımız için eğlenceli bir şivlilik programı hazırladık. 25-28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezimizde gerçekleştireceğimiz Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız doyasıya eğlenecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu coşkuya ortak olmaya, Şivlilik Çocuk Bayramı'na davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

