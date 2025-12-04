GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
49,47
STERLİN
56,85
GRAM
5.846,64
ÇEYREK
9.615,20
YARIM ALTIN
19.134,88
CUMHURİYET ALTINI
38.148,74
KONYA Haberleri

Selçuklu’dan eğitime dev yatırım: Türkiye’ye örnek olacak güzel sanatlar lisesi tamamlandı!

Selçuklu’dan eğitime dev yatırım: Türkiye’ye örnek olacak güzel sanatlar lisesi tamamlandı!
Yenilikçi tasarımı ve güçlü teknik donanımıyla öne çıkan okul, sanat alanında yetenekli gençleri yetiştirerek Selçuklu’nun kültür hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Eğitime yönelik vizyoner yatırımlarıyla öne çıkan Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ile Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla dikkat çeken lise, eğitim dünyasına ilham ve umut vermeye hazırlanıyor.


Yetenekli gençlerin umut ışığı olacak ve alanlarında keşfedilmesini sağlayacak olan okul,  10 bin 885 metrekare alana inşa edildi. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan yapı, bünyesinde 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanını bulunduruyor.  
 



Başkan Pekyatırmacı: "Lisemiz, Selçuklu'nun kültür ve sanat vizyonuna farklı bir soluk getirecek”

Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konya'ya kazandırmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Bugüne kadar Selçuklu'da eğitim alanında birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik ve şimdi tüm bu yatırımlarımızı taçlandıracak çok değerli bir eseri daha şehrimize kazandırmış bulunuyoruz.Çağın ihtiyaçlarına uygun modern altyapısıyla Türkiye'ye örnek olacağına inandığım bu lisemiz, Selçuklu'nun kültür ve sanat vizyonuna farklı bir soluk getirecek. Burada eğitim alacak gençlerimizin, kendilerine sunulan imkânlarla yeteneklerini ortaya çıkaracağına ve sanat dünyasına yeni değerler kazandırılacağına yürekten inanıyorum. Modern mimarisi ve geniş eğitim alanlarıyla öne çıkan okulumuza öğrencilerimizi en kısa sürede kavuşturmak için sabırsızlanıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanında olmaya, eğitime ve sanata yatırım yapmaya devam edeceğiz. Güzel Sanatlar Lisemizin Konyamıza, Selçuklumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
 

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER